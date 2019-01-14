Почти рекорд. В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление

В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление, предупреждают синоптики. По данным портала "Метеоновости", столичный регион находится под действием обширного североатлантического циклона, в результате чего атмосферное давление опустилось до 729 миллиметров ртутного столба.
Метеочувствительным людям рекомендуется в предстоящие дни внимательно отнестись к своему здоровью.
Ожидалось, что показания барометров в Москве в понедельник, 14 января, достигнут своего "дна" и опустятся до 727 мм ртутного столба. В этом случае атмосферное давление побьёт рекорд 15-летней давности. Впрочем, ещё не вечер: тенденция к понижению этих значений, по словам синоптиков, сохраняется. Не исключено, что новый рекорд может быть поставлен уже завтра.
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