Союз кинематографистов России начал сбор денег для актрисы Тереховой

Актриса, известная по роли Миледи в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", страдает болезнью Альцгеймера.

Союз кинематографистов России начал сбор денег для актрисы Маргариты Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации.

— Она (Терехова. — Прим. Лайфа) прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие её комфортное состояние, — говорится в сообщении.

По мере возможности семья обеспечивает ей достойный уход, однако денег на это не хватает.

Советская актриса Маргарита Терехова известна по ролям Миледи в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и графини Дианы в картине "Собака на сене".