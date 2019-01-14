Союз кинематографистов России начал сбор денег для актрисы Тереховой

Союз кинематографистов России начал сбор денег для актрисы Маргариты Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации.
— Она (Терехова. — Прим. Лайфа) прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие её комфортное состояние, — говорится в сообщении.
По мере возможности семья обеспечивает ей достойный уход, однако денег на это не хватает.
Советская актриса Маргарита Терехова известна по ролям Миледи в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и графини Дианы в картине "Собака на сене".
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