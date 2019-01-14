Задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов

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Задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов

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Фото: © Pixabay

Из-за анонимного звонка ранее проверялись Домодедово, Внуково и Шереметьево. Никаких взрывных устройств там не нашли.

Задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

— Полицейские установили звонившего мужчину, в настоящий момент его опрашивают полицейские, — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По некоторым данным, задержанный психически болен. Правоохранители устанавливают, не состоит ли мужчина на учёте в психоневрологическом диспансере.

Как уже сообщалось, из-за анонимного сообщения о минировании проверялись помещения трёх столичных аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эвакуация при этом не проводилась.

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