Задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
— Полицейские установили звонившего мужчину, в настоящий момент его опрашивают полицейские, — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
По некоторым данным, задержанный психически болен. Правоохранители устанавливают, не состоит ли мужчина на учёте в психоневрологическом диспансере.
Как уже сообщалось, из-за анонимного сообщения о минировании проверялись помещения трёх столичных аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эвакуация при этом не проводилась.
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