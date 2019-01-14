В ОНФ опровергли запрет для родителей давать детям в школу еду

В объединении указали на то, что "один ребёнок со своим бутербродом никакую организацию питания провести не может".

Новые нормы по организации школьного питания не ограничивают право родителей давать детям в школу еду из дома. Об этом сообщил глава Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев после встречи экспертов ОНФ с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Сегодня мы пригласили Анну Юрьевну в Народный фронт, чтобы чётко ответить на ту интерпретацию проекта СанПиН. Никаких запретов с точки зрения домашней еды, которую родители каждый день дают детям в школы, нет Михаил Развожаев

По его словам, такая интерпретация проекта связана с неверным толкованием "одной строчки, которая была написана юридически совершенно корректно и касалась организации питания".

Один ребёнок со своим бутербродом никакую организацию питания провести не может. Речь шла о том, что должны делать комбинаты, о партиях продуктов, которые могут быть использованы на кухне. Что касается индивидуальной еды, ограничений СанПиН не вводит Михаил Развожаев

Глава Исполкома ОНФ поддержал усилия Роспотребнадзора в попытке разобраться с проблемами питания в школах. По его словам, для всех очевидно, что в этой сфере есть некоторые проблемы. Он отметил, что ОНФ будет контролировать принятие по итогам общественных обсуждений новых норм о питании в школе.

Попова заявила, что проект СанПиН регулирует организацию питания и не ограничивает родительские права в этом вопросе. Она добавила, что родители имеют полное право кормить ребёнка так, как считают нужным.