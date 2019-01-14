Медведев требует проанализировать ситуацию с безопасностью в газоснабжении домов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал проанализировать ситуацию с безопасностью в газоснабжении домов после ЧП в Магнитогорске и Шахтах.

— Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере, — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Он также выразил соболезнование родным и близким погибшей при обрушении в Шахтах женщине и пожелал выздоровления пострадавшим.

Сегодняшнее ЧП в Шахтах — это не первый взрыв газа за последнее время. 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва газа. В этой трагедии погибло 39 человек.