Медведев призвал Козака вызывать к себе глав компаний, повышающих цены на бензин

Председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку провести разговор с главами компаний на предмет соблюдения соглашения о ценах на бензин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания со своими заместителями заявил, что правительство следит за динамикой цен на топливо.

— Мы в целом внимательно следим за ситуацией, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо, — сказал он.

Премьер дал указание вице-премьеру Дмитрию Козаку "вызвать к себе" руководителей компаний, которые не в состоянии соблюдать соглашение о ценах на бензин.

Кроме того, Медведев выразил надежду на то, что правительству не придётся "прибегать к крайним мерам", а именно вводить заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Ранее директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов рассказал Лайфу, что россиянам не стоит опасаться резкого роста цен на топливо.