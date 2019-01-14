Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидер страны также отметил, что отношения Москвы и Еревана основываются на добрых традициях дружбы и уважения.

— Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве, — говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Как уже сообщал Лайф, сегодня президент Армении Армен Саркисян назначил исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна главой правительства страны.