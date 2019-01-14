Состояние раненого мэра Гданьска остаётся крайне тяжёлым

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Состояние раненого мэра Гданьска остаётся крайне тяжёлым

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Фото: © Twitter / Wojewoda Dolnośląski

Пострадавший на данный момент находится в отделении интенсивной терапии, где оправляется после операции.

Заместитель мэра Гданьска Александра Дуркевич сообщила, что состояние получившего ножевое ранение Павла Адамовича по-прежнему оценивается как крайне тяжёлое.

— Состояние мэра остаётся без изменений, — сказала Дуркевич на брифинге.

Дуркевич также выразила благодарность жителям города за поддержку и посещение пунктов сдачи крови.

Напомним, нападение вооружённого ножом мужчины на 53-летнего мэра Гданьска произошло во время благотворительного концерта 13 января. В Сети опубликовали видео с моментом нападения. Ранее СМИ сообщили, что злоумышленник объяснил нападение желанием отомстить за перенесённые в тюрьме пытки.

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