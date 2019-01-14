Эксперты ответили, надо ли "срочно" брать ипотеку из-за роста ставки Сбербанка

По мнению специалистов, нынешнее решение принято на фоне общего повышения фондирования.

Начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин в беседе с Лайфом назвал последовательным шагом решение Сбербанка поднять ставку по ипотеке, а также выразил мнение, что большего роста пока не предвидится.

По словам Ильина, Сбербанк долгое время поднимал депозитные ставки, а кредитные почти не трогал, и нынешнее решение принято на фоне общего повышения фондирования.

Иначе говоря, Сбербанк просто <...> сейчас поднимает кредитование, чтобы сохранить маржу. То есть это последовательный шаг — сначала поднимаются депозитные ставки, потом была интрига, что долго не поднимались кредитные, из-за конкуренции на рынке Илья Ильин

Отвечая на вопрос о том, не нужно ли гражданам поторопиться с получением ипотечных кредитов, специалист выразил мнение, что сейчас ставки находятся ближе к максимуму и, скорее всего, останутся на этом уровне.

В свою очередь, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко напомнила, что из-за различных факторов, в том числе на международных финансовых рынках, ЦБ принял решение повышать ключевую ставку, и во втором полугодии прошлого года она была повышена дважды.

— Кроме Сбербанка о повышении ещё заявили ВТБ — в прошлом году, — "Райффайзенбанк", то есть практически все банки сейчас повысят свои ипотечные ставки, — отметила она.

Поэтому, если у кого-то есть кредитные решения, выданные в прошлом году (обычно оно действует 2–3 месяца по старым ставкам), конечно, имеет смысл брать по прошлогодним. Потому что сейчас — на 0,5, на 1, на 0,75 — всё равно это существенная переплата Ирина Радченко

По её словам, вероятно, имеет смысл взять ипотеку сейчас, потому что не исключено, что ставка будет повышаться.

Напомним, ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт.