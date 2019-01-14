Криминалисты центрального аппарата СК выехали на место взрыва газа в Шахты

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России выехали на место взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации для оказания практической помощи и детальной фиксации всех следов на месте взрыва бытового газа в Ростовскую область выехали криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие большой опыт в расследовании подобных происшествий, — сказала Петренко.

Напомним, сегодня рано утром в городе Шахты Ростовской области произошёл взрыв газа в многоэтажке. Жители рассказали, что их разбудил хлопок, сотрясший здание. Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим.