Путин завтра проведёт переговоры с президентом Зимбабве

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Путин завтра проведёт переговоры с президентом Зимбабве

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Завтра в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудят развитие отношений двух стран.

— Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику, — говорится в сообщении Кремля.

Президент Зимбабве будет в российской столице с официальным визитом.

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