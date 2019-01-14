Путин завтра проведёт переговоры с президентом Зимбабве

Завтра в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудят развитие отношений двух стран.
— Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику, — говорится в сообщении Кремля.
Президент Зимбабве будет в российской столице с официальным визитом.
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