Бьют учителей и сверстников. Психолог рассказал о причинах агрессии у подростков

Чтобы не допустить проявлений агрессии, детям необходимы положительный пример, диалог и общение с родителями.

Детский психолог научного центра "Концепция" Арина Липкина в беседе с Лайфом рассказала о причинах подростковой агрессии.

По словам психолога, у возникновения детской агрессии есть несколько причин. Первая — физиологически-биологическая — заболевания, некоторая умственная отсталость. В таком случае необходимо обследовать ребёнка у соответствующих врачей.

Вторая причина — психологическая. Зачастую дети поддаются влиянию толпы. Кроме того, во многих школах распространяют наркотики. Однако чаще всего вспышки агрессии являются следствием неблагоприятного климата в семье.

— Дети часто сами переживают в семье эмоциональное, сексуальное и физическое насилие, не обязательно по отношению к себе. После этого им нужна какая-то компенсация, необходимо как-то выразить свои чувства. Таким образом, они репетируют этот жестокий мир в других местах, — сказала Липкина.

По её мнению, родителям необходимо относиться к ребёнку уважительно и ни в коем случае его не бить, а во взаимоотношениях "отцов и детей" самое важное — это диалог и положительный пример.

В последнее время участились случаи проявления подростковой агрессии. Так, в Сызрани восьмиклассник ударил учительницу, после чего у педагога диагностировали сотрясение мозга, а в декабре прошлого года в Мурманске школьник напал на своего друга с канцелярским ножом.