Главы МИД России и Японии обсудили ускорение работы над мирным договором

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим японским коллегой Таро Коно вопрос ускорения переговоров о мирном договоре. Об этом сам Лавров заявил на пресс-конференции.

— Переговоры были посвящены выполнению поручения президента [Владимира] Путина и премьер-министра [Синдзо] Абэ о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе советско-японской декларации 1956 года, — сказал глава российского МИД.

Напомним, переговоры Лаврова и Коно прошли сегодня в Москве.