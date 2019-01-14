Главы МИД России и Японии обсудили ускорение работы над мирным договором

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Главы МИД России и Японии обсудили ускорение работы над мирным договором

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Таро Коно и Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим японским коллегой Таро Коно вопрос ускорения переговоров о мирном договоре. Об этом сам Лавров заявил на пресс-конференции.

— Переговоры были посвящены выполнению поручения президента [Владимира] Путина и премьер-министра [Синдзо] Абэ о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе советско-японской декларации 1956 года, — сказал глава российского МИД.

Напомним, переговоры Лаврова и Коно прошли сегодня в Москве.

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