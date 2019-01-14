В Башкирии предложили ужесточить оборот оружия после трагедии в Учалы

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В Башкирии предложили ужесточить оборот оружия после трагедии в Учалы

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Фото: © Flickr/Peter Anderson

Председатель парламента Республики Башкортостан Константин Толкачёв предложил ужесточить контроль за оборотом оружия. О том, что такая мера необходима, Толчкачёв написал на своей странице в "Фейсбуке", после того как в городе Учалы пьяный мужчина расстрелял жену и соседей.

— На передний план выходят вопросы профилактики насилия в семьях, комплексной программы по борьбе с алкоголизмом, ограничения оборота оружия и жёсткого контроля за ним. Как человек с такой неадекватной психикой получил доступ к огнестрельному оружию? — заметил глава парламента республики.

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии в ночь на 13 января пьяный мужчина из ружья расстрелял соседскую семью из двух человек и свою супругу, а затем покончил с собой.

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