В Башкирии предложили ужесточить оборот оружия после трагедии в Учалы

Председатель парламента Республики Башкортостан Константин Толкачёв предложил ужесточить контроль за оборотом оружия. О том, что такая мера необходима, Толчкачёв написал на своей странице в "Фейсбуке" , после того как в городе Учалы пьяный мужчина расстрелял жену и соседей.

— На передний план выходят вопросы профилактики насилия в семьях, комплексной программы по борьбе с алкоголизмом, ограничения оборота оружия и жёсткого контроля за ним. Как человек с такой неадекватной психикой получил доступ к огнестрельному оружию? — заметил глава парламента республики.

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии в ночь на 13 января пьяный мужчина из ружья расстрелял соседскую семью из двух человек и свою супругу, а затем покончил с собой.