Лавров заявил о существенных разногласиях с Токио по теме мирного договора

При этом министр добавил, что изначально позиции двух стран были диаметрально противоположными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора. Однако стороны договорились работать на основе декларации 1956 года.

— У нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать, — сказал Лавров.

Что касается декларации 1956 года, на основе которой Москва и Токио подтвердили готовность работать, то она говорит о признании Японией "итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды".

Москва и Токио сегодня начали переговоры по проблеме мирного договора по Курилам.