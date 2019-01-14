Лавров: Вопрос суверенитета России над Курилами не обсуждается

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос суверенитета над Южными Курилами во время переговоров Москвы и Токио не обсуждается.

— Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над Курильскими островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации, — сказал министр.

Он напомнил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.