Лавров: Вопрос суверенитета России над Курилами не обсуждается

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Лавров: Вопрос суверенитета России над Курилами не обсуждается

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Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос суверенитета над Южными Курилами во время переговоров Москвы и Токио не обсуждается.

— Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над Курильскими островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации, — сказал министр.

Он напомнил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

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