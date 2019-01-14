Перспектив нет. Глава администрации Порошенко усомнился в его победе на выборах

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Перспектив нет. Глава администрации Порошенко усомнился в его победе на выборах

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

СМИ отмечают, что слова Райнина дошли до самого главы государства, а тот предложил его уволить.

Возглавляющий аппарат президента Украины Игорь Райнин сомневается, что Петра Порошенко переизберут лидером страны на грядущих выборах. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на свой источник в администрации президента.

По информации издания, на недавнем собрании Райнин выразил мнение, что Порошенко едва ли сможет сохранить пост президента после выборов. В связи с этим глава нынешней администрации планирует основать партию, которая могла бы в будущем стать своеобразным гарантом безопасности для сотрудников команды Порошенко.

Отмечается, что слова Райнина дошли до главы государства и он предложил лишить его должности. К какому решению пришли политики по данному вопросу, пока неизвестно.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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