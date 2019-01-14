Член СПЧ: Проблема борьбы с фейк-ньюс поднята правильно и своевременно

По словам эксперта, масштаб явления становится всё больше, а его последствия сложно переоценить.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов поддерживает законопроект об ответственности за недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. По словам правозащитника, фейк-ньюс — это изобретение многовековое, возникшее во время боевых действий, когда было необходимо дезориентировать противника, подтолкнуть к импульсивным действиям и спровоцировать хаос. На сегодняшний день, по словам Кабанова, эта проблема широко обсуждается во всём мире, поскольку масштаб явления становится всё больше, а его последствия сложно переоценить.

— Определённым потоком новостей можно создать в закрытом пространстве такие условия, что приведёт к человеческим жертвам, можно спровоцировать панику, даже банально можно давку создать, — рассуждает Кабанов.

В связи с этим, по словам эксперта, ему "не понятна позиция ряда профильных ведомств на этот счёт". Напомним, Минкомсвязи и Роскомнадзор настаивают на изменении формулировок, которые содержатся в законопроекте в текущей редакции.

— Они считают, что пока ничего трогать не нужно, должна быть только саморегуляция, — пояснил правозащитник. — Однако повод для того, чтобы работать над этим законопроектом, есть, проблема поставлена правильно и своевременно. Угроза налицо, и нужно на неё реагировать.

Законопроект, о котором идёт речь, носит точечный и избирательный характер. Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. По словам авторов инициативы, законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию.