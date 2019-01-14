Лавров сообщил об угрозе безопасности России из-за деятельности США в Японии

По словам дипломата, Америка только формально оправдывает свои действия "необходимостью нейтрализации северокорейской ядерной угрозы".

Москва указала Токио на действия США по развитию системы противоракетной обороны на территории Японии и по милитаризации этого региона, а также на то, что военная деятельность Штатов в Японии создаёт риски для безопасности России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— На переговорах мы обратили внимание на действия, предпринимаемые США по развитию своей глобальной системы ПРО на японской территории, действия, направленные на милитаризацию этой части земного шара, и действия, которые США формально оправдывают необходимостью нейтрализации северокорейской ядерной угрозы, как они её называют. Но на самом деле действий, создающих риски для безопасности РФ и КНР, — сообщил Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Сегодня в Москве проходит первый этап переговоров Лаврова и Коно по мирному договору. Ранее Лавров заявил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по этой теме.