Лавров: Нет никаких препятствий для безвизового режима с Японией

Глава МИД РФ отметил, что в последние годы Москва выдвинула большое количество инициатив, связанных с передвижением граждан между Россией и Японией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит никаких препятствий для введения безвизового режима с Токио. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

По словам Лаврова "глобальная цель" России — введение безвизового режима с Японией. Он добавил, что за последние годы Москва выдвинула целый ряд инициатив, направленных на "либерализацию режима передвижения" для разных категорий граждан.

— Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо, — добавил он.

Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии по мирному договору между двумя странами.