Лавров назвал неприемлемыми слова советника Абэ о поддержке США мирного договора

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительными слова советника премьера Японии Синдзо Абэ, занимающего пост главы Либерально-демократической партии, Кацуюки Каваи, который выразил надежду на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки в вопросе мирного договора для сдерживания Китая.

— Что касается высказываний помощника председателя Либерально-демократической партии Японии, каковым (председателем. — Прим. Лайфа.) является премьер-министр [Синдзо] Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между РФ и Японией, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, — это возмутительное высказывание. Мы сегодня об этом сказали со всей откровенностью, — сообщил Лавров по итогам первого этапа российско-японских переговоров по мирному договору.

По словам высокопоставленного российского дипломата, японские коллеги в ответ заверили, что "этот джентльмен не является представителем исполнительной власти, является помощником председателя Либерально-демократической партии".

Это, наверное, и так. Беда только в том, что председателем Либерально-демократической партии является премьер Синдзо Абэ. Мы сегодня сделали очень серьёзное предупреждение о неприемлемости такого рода высказываний Глава МИД РФ Сергей Лавров

Ранее Лавров сообщил, что Москва указала Токио на то, что военная деятельность Штатов в Японии создаёт риски для безопасности России и Китая.