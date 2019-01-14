"Матросская Тишина" vs "Лефортово". Экс-замминистра Пирумов сравнил два СИЗО

По словам бывшего заместителя главы Минкульта, камеру в изоляторе с ним разделили "генерал из "Спецстроя", "парень по "аргентинскому делу" и "кто-то из соучастников по делу мэра Владивостока".

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, обвинённый в мошенничестве и заключённый под стражу, рассказал, что в "Матросской тишине" условия гораздо лучше, чем в "Лефортово". Слова экс-чиновника приводит агентство "Москва".

— Режим такой жёсткий. Я бы сказал, что лучше, чем в "Лефортово", и камеры побольше. Я был в трехместной, а сейчас в восьмиместной. Туалет отдельный. Горячая вода. Нормально, в общем, — заявил Пирумов.

Впервые замглавы Минкульта был арестован в первой половине 2016 года вместе с другими чиновниками. Они стали фигурантами уголовного дела "реставраторов". Пирумов признал вину в предъявленных обвинениях, однако позднее его снова арестовали по "эрмитажному делу". Следователи считают, что группой Пирумова были похищены 450 миллионов рублей, выделенные на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".