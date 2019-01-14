Клишас: Предлагаемый законопроект против оскорбления госсимволов мягче, чем в ЕС

Документом предлагается распространить на Интернет те правила, которые уже действуют для других общественных мест. Причём речь идёт об административной ответственности.

Один из авторов законопроекта против оскорбления государственных символов — Андрей Клишас — обратил внимание, что предлагаемое документом наказание значительно мягче, чем в ряде европейских стран. Об этом он заявил на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, где инициатива обсуждалась с участием экспертов.

В качестве примера сенатор привёл Уголовный кодекс Франции, предусматривающий штраф в 7,5 тысячи евро за публичное оскорбление государственного флага. Ещё более строгие нормы действуют в Германии и Италии, где, к примеру, оскорбление президента карается реальным лишением свободы.

Что касается нашей страны, то здесь предлагается ввести административную ответственность за такие деяния.

— У нас с вами как законодателей всегда есть риски того, что правоприменители, особенно правоохранительные органы, могут злоупотреблять теми или иными положениями закона. Эти вопросы разрешаются судебной практикой, — комментирует Клишас.

Напомним, законопроект, о котором идёт речь, предлагает дополнить статью "Мелкое хулиганство" ответственностью за публичные оскорбления, проявление пошлости и уничижение основ государственности, символов страны и органов госвласти. При этом он не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти, а также не распространяется на частную переписку.