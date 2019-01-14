Лидер России Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, который находится под патронажем президента. В списке 142 человека, сообщается на сайте Кремля.
— В состав резерва вошло 142 человека — представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, — говорится в сообщении Кремля.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
После утверждения предыдущего состава резерва в декабре 2017 года шесть человек были назначены на различные должности президентом России.
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