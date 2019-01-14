Минкультуры нашло нарушения в деятельности МХТ имени Чехова

Художественному руководителю поручено устранить все проблемы и отчитаться об этом до 21 января.

Министерство культуры России провело проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и обнаружила нарушения. Руководству театра надо устранить их и отчитаться о результатах до 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Минкультуры РФ в октябре — ноябре 2018 года проведена комплексная проверка деятельности ФГБУК "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова" за 2016–2017 годы, 9 месяцев 2018 года. Проверкой выявлены отдельные нарушения действующего законодательства РФ при проведении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работ, в использовании федеральной собственности, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что художественному руководителю — директору театра Сергею Женовачу поручено устранить все нарушения и отчитаться об этом до 21 января.