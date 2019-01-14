Таксисты назвали самые популярные маршруты москвичей в Новый год

Оказалось, что в новогоднюю ночь таксисты чаще всего забирали клиентов с Красной площади.

Сервис такси "Ситимобил" назвал самые популярные маршруты москвичей в новогоднюю ночь.

Оказалось, что чаще всего такси вызывали на Красную площадь, а оттуда москвичи и гости столицы уезжали в аэропорты — Шереметьево, Внуково и Домодедово.

— Новогодняя ночь стала самым загруженным временем для таксистов. Наибольшее количество заказов "Ситимобил" пришлось с 1:00 до 2:00 наступившего года. В остальные дни новогодних праздников москвичи чаще всего заказывали такси с 21 до 23 часов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время зимних каникул (с 30 декабря по 8 января) самыми популярными направлениями поездок стали аэропорт Шереметьево, Киевский вокзал и ТЦ "Авиапарк".