Глава Удмуртии пригласил Путина на форум оружейников, посвящённый Калашникову

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Глава Удмуртии пригласил Путина на форум оружейников, посвящённый Калашникову

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Владимир Путин и Александр Бречалов. Фото: © Пресс-служба Кремля

Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил президента России Владимира Путина принять участие в форуме оружейников, приуроченном к 100-летию Михаила Калашникова. Мероприятие пройдёт 19 сентября текущего года.

— В 2019 году это будет ключевым мероприятием в списке мероприятий, посвящённых 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова. И Владимир Владимирович, просим Вас принять участие. Хотим Вас пригласить на это мероприятие либо на само событие — непосредственно 10 ноября, в день рождения [Михаила Калашникова], — сказал Бречалов на встрече с главой государства.

Глава Удмуртии добавил, что ко дню рождения Калашникова мероприятия запланированы даже в других странах, например в Нидерландах.

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