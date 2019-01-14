Глава Удмуртии пригласил Путина на форум оружейников, посвящённый Калашникову

Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил президента России Владимира Путина принять участие в форуме оружейников, приуроченном к 100-летию Михаила Калашникова. Мероприятие пройдёт 19 сентября текущего года.

— В 2019 году это будет ключевым мероприятием в списке мероприятий, посвящённых 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова. И Владимир Владимирович, просим Вас принять участие. Хотим Вас пригласить на это мероприятие либо на само событие — непосредственно 10 ноября, в день рождения [Михаила Калашникова], — сказал Бречалов на встрече с главой государства.

Глава Удмуртии добавил, что ко дню рождения Калашникова мероприятия запланированы даже в других странах, например в Нидерландах.