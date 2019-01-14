Бречалов рассказал Путину о повальном увлечении скандинавской ходьбой в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о повальном увлечении скандинавской ходьбой в республике. Слова главы региона приводит пресс-служба Кремля.

— В 2018 году мы подсчитали, что стационар и койка стоят кратно дороже, чем профилактика. Усилили позиции Федерации скандинавской ходьбы. Я такое первый раз увидел, у нас буквально повальное увлечение, — рассказывает Бречалов Путину.

Глава Удмуртии, в частности, вспомнил свою поездку в Игринский район.

— Меня встречают 75-летний мужчина — он сам бывший хирург, — вся его команда. Он говорит: "Вот, Сергеич — инфарктник, у Марии Ивановны — инсульт". И они все по 5–7 километров проходят, — поясняет Бречалов.

Он добавил, что власти Удмуртии сделали акцент на поддержке Федерации скандинавской ходьбы и намерены продолжать усиливать её влияние.