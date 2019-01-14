Вице-спикер Рады заявила, что Порошенко "безбожно" эксплуатирует томос

Читайте также

Вице-спикер Рады заявила, что Порошенко "безбожно" эксплуатирует томос

16

Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

Вице-спикер украинской Верховной рады Оксана Сыроед на своей странице в "Фейсбуке" выразила уверенность, что президент страны Пётр Порошенко "безбожно" эксплуатирует томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины в своей предвыборной агитации.

Простите, но президент Порошенко эксплуатирует томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации

По мнению вице-спикера, церковь должна служить интересам общества, а не интересам администрации Порошенко.

Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. После этого Порошенко организовал "томос-тур" — поездку по стране.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×