Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 22 января. Об этом сообщил глава японского МИД Таро Коно.

— В ходе сегодняшних переговоров мы провели подготовку визита премьер-министра Абэ в Россию. Мы пришли к согласию о том, что в ходе визита в Россию переговоры на высшем уровне пройдут 22 января во второй половине дня, — сказал Коно на пресс-конференции.

Напомним, министр иностранных дел Японии находится с визитом в Москве. Ранее он провёл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.