Мэр Гданьска скончался после покушения

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, на которого в воскресенье было совершено покушение, скончался в больнице. Об этом сообщает Польское радио. Накануне ему провели сложную операцию, в ходе которой пациенту перелили 20 литров крови, однако мужчина умер, не выходя из медикаментозной комы.
— Мэр Гданьска Павел Адамович умер, — говорится в сообщении Польского радио в "Твиттере".
Nie żyje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz pic.twitter.com/KMWW19NJnR— PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) 14 января 2019 г.
Напомним, нападение вооружённого ножом мужчины на 53-летнего мэра Гданьска произошло во время благотворительного концерта 13 января. В Сети опубликовали видео с моментом нападения. Ранее СМИ сообщили, что злоумышленник объяснил нападение желанием отомстить за перенесённые в тюрьме пытки.
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