Роскомнадзор не планирует дополнительных проверок в отношении "Би-би-си"

По словам главы ведомства, проверка телерадиовещательной корпорации закончится в конце текущего месяца.

Роскомнадзор не намерен проводить дополнительную проверку телерадиовещательной корпорации "Би-би-си". Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

— Комплексная проверка, которая закончится в конце месяца, и запрос документов. Больше ничего не предполагается, — заявил он журналистам.

По словам Жарова, запланированных мероприятий достаточно, чтобы дать оценку деятельности компании на территории России.

Напомним, проверка в отношении телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству РФ началась в конце декабря прошлого года. Сообщалось, что Роскомнадзор нашёл в материалах компании "Би-би-си" идеологические установки международных террористических организаций. Действия ведомства поддержала представитель МИД России Мария Захарова, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к компании накопилось "много вопросов".