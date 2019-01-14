Роскомнадзор не планирует дополнительных проверок в отношении "Би-би-си"

Роскомнадзор не намерен проводить дополнительную проверку телерадиовещательной корпорации "Би-би-си". Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
— Комплексная проверка, которая закончится в конце месяца, и запрос документов. Больше ничего не предполагается, — заявил он журналистам.
По словам Жарова, запланированных мероприятий достаточно, чтобы дать оценку деятельности компании на территории России.
Напомним, проверка в отношении телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству РФ началась в конце декабря прошлого года. Сообщалось, что Роскомнадзор нашёл в материалах компании "Би-би-си" идеологические установки международных террористических организаций. Действия ведомства поддержала представитель МИД России Мария Захарова, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к компании накопилось "много вопросов".
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