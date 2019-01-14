Если хочется бездорожья. Эксперты выбрали лучшие б/у кроссоверы до 600 тысяч

Специалисты считают Qashqai самым продвинутым, а Duster и Tucson обойдутся дешевле в эксплуатации.

Для тех, кто накопил 600 тысяч и желает стать обладателем полноприводного кроссовера, но при этом не хочет связываться с отечественным автопромом, специалисты издания "Автоновости дня" выбрали три варианта.

На третьем месте у специалистов Nissan Qashqai 2008–2010 годов выпуска. В рейтинге у Qashqai будет самое богатое оснащение, механическая коробка или вариатор. При выборе Nissan нужно быть внимательным, потому что ремонт бесступенчатой коробки может стоить очень дорого.

Renault Duster занимает второе место среди рекомендаций. Его, правда, эксперты называют самым бюджетным среди представленных. Он имеет недочёты в эргономике, далёкое до идеала качество лакокрасочного покрытия.

Первое поколение "корейца" Hyundai Tucson можно найти в хорошем качестве за указанную сумму. Машина порадует просторным салоном. Полный привод реализован по схеме автоматического подключения задней оси при пробуксовке передних колёс.