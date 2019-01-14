Головой по лицу. В Севастополе пьяный пациент травмпункта избил врача

Пациент травмпункта в Севастополе избил врача, оказывающего ему медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.
Травматолог-ортопед местной городской больницы обратился в дежурную часть с заявлением. По словам медика, 19-летний пациент с резаной раной руки и в состоянии алкогольного опьянения ударил его головой по лицу во время перевязки.
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
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