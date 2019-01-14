Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до четырёх

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области увеличилось до четырёх. Как сообщает Mash, тела ещё трёх жертв нашли под завалами во время поисково-спасательной операции.

Спецоперация на месте продолжается. Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.

Официальных данных о возросшем количестве жертв не поступало.

Ранее в МЧС сообщали, что при взрыве газа погибла женщина. Её семью — мужа и дочь — спасли. Напомним, из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение 8-го и 9-го этажей подъезда многоквартирного жилого дома в Шахтах.