В Подмосковье сотрудники ДПС помогли роженице добраться до больницы

Из-за образовавшейся пробки машина с рожающей женщиной не могла быстро доехать до медучреждения.

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице добраться до больницы. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на местное управление МВД.

Случай произошёл на Горьковском шоссе. К сотрудникам ДПС обратился мужчина, который рассказал, что в его машине сидит товарищ с женой, у которой начинаются роды. Он попросил автоинспекторов помочь добраться до больницы, поскольку на магистрали была пробка.

— Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, экипаж начал сопровождение автомобиля с роженицей. Спустя несколько минут инспекторы ДПС доставили семейную пару до приёмного покоя родильного отделения и передали врачам, — говорится в сообщении агентства.

Спустя 40 минут на свет появился мальчик по имени Ян. Вскоре после этого полицейские навестили молодую маму и ребёнка, вручили им подарки, а также украсили коляску световозвращающими элементами.