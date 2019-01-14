Путин и Абэ обсудят тему мирного договора в Москве

В конце января японский премьер будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Москве 22 января обсудят вопрос заключения мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в области политики и торговли.

— В развитие договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Абэ намерены обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.