Поиски продолжаются. МЧС опровергло гибель ещё трёх человек при взрыве в Шахтах

Глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Вячеслав Бутко опроверг информацию, что спасатели нашли тела ещё трёх человек под завалами дома в Шахтах. Он пояснил, что судьба четырёх жильцов остаётся неизвестной.
— Судьба четырёх человек также неизвестна. Поисковая операция продолжается, — сказал журналистам Бутко.
Ранее Mash сообщил, что во время поисково-спасательной операции нашли тела трёх человек, добавив, что, таким образом, число погибших возросло до четырёх.
Сегодня рано утром в городе Шахты Ростовской области произошёл взрыв газа в многоэтажке. Жители рассказали, что их разбудил хлопок, сотрясший здание. Подтверждено, что при взрыве газа погибла одна женщина.
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