Поиски продолжаются. МЧС опровергло гибель ещё трёх человек при взрыве в Шахтах

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Поиски продолжаются. МЧС опровергло гибель ещё трёх человек при взрыве в Шахтах

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Фото: Следственный комитет РФ

Судьба четырёх жильцов частично обрушившегося дома на улице Хабарова остаётся неизвестной.

Глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Вячеслав Бутко опроверг информацию, что спасатели нашли тела ещё трёх человек под завалами дома в Шахтах. Он пояснил, что судьба четырёх жильцов остаётся неизвестной.

— Судьба четырёх человек также неизвестна. Поисковая операция продолжается, — сказал журналистам Бутко.

Ранее Mash сообщил, что во время поисково-спасательной операции нашли тела трёх человек, добавив, что, таким образом, число погибших возросло до четырёх.

Сегодня рано утром в городе Шахты Ростовской области произошёл взрыв газа в многоэтажке. Жители рассказали, что их разбудил хлопок, сотрясший здание. Подтверждено, что при взрыве газа погибла одна женщина.

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