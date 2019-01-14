В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни

Мужчина организовывал переправку в Австралию наркотиков, спрятанных в автомобильных покрышках.

Суд в китайском городе Далянь приговорил к смертной казни канадца за контрабанду наркотиков. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

У осуждённого Роберта Ллойда Шелленберга также должно быть конфисковано всё имущество. Мужчина может обжаловать приговор в вышестоящей инстанции в течение десяти дней.

Изначально канадца сочли виновным в контрабанде наркотических веществ и 20 ноября 2018 года приговорили к 15 годам тюремного срока, конфискации имущества на сумму в 150 тысяч юаней и депортации после отбывания наказания. Мужчина подал апелляцию на приговор, посчитав его суровым.

Прокуроры же в ответ назвали вердикт снисходительным, так как Шелленберга признали только соучастником преступления. Они предоставили новые факты, и в итоге канадца признали одним из исполнителей.

Как подчеркнули в суде, канадец в сговоре с рядом граждан Китая организовывал переправку в Австралию наркотиков в автомобильных покрышках. Его арестовали, когда он пытался улететь из Китая в Таиланд.