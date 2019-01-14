В Омске пьяный мужчина уснул в сугробе с годовалым ребёнком

В Омске пьяный мужчина заснул в сугробе вместе с раздетым годовалым ребёнком. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Мужчину с ребёнком заметил местный житель, который сразу же вызвал скорую. В больнице девочке диагностировали ушибы мягких тканей головы и общее переохлаждение. В настоящий момент её жизни и здоровью ничто не угрожает.

— 40-летний омич накануне вместе с гражданской супругой, матерью ребёнка, распивал спиртные напитки у знакомых, адрес которых назвать затруднился. Каким образом оказался на улице с малышкой один, где находится его подруга, мужчина не помнит по причине сильного опьянения, — говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что накануне мать девочки вместе с гражданским супругом планировали поехать к друзьям, однако денег на проезд не хватало. Женщина пошла искать средства и в конечном итоге уехала одна. Материалы в отношении неё будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса об ограничении женщины в родительских правах.