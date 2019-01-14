Медведев напомнил главам регионов об ответственности за тарифы на вывоз мусора

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Медведев напомнил главам регионов об ответственности за тарифы на вывоз мусора

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Определение справедливых тарифов на вывоз мусора — вопрос, относящийся к сфере ответственности региональных властей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов лежит на региональных властях, на губернаторах,— заявил глава правительства на встрече с вице-премьерами.

Медведев добавил, что в феврале собирается поднять эту тему во время совещания с главами регионов. Он также предложил обращать внимание на это направление при учёте показателей, характеризующих эффективность работы губернаторов.

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