Близнец Волочковой. Тимошенко стала героем мемов из-за новой причёски

Читайте также

Близнец Волочковой. Тимошенко стала героем мемов из-за новой причёски

2818
Из-за нового образа Юлию Тимошенко успели сравнить с Анастасией Волочковой и попросили сесть на шпагат, а также представили, что Тимошенко из окна видит Петра Порошенко с томосом или читает надписи на асфальте.

Юлия Тимошенко, которая выложила фотографию с новой причёской в "Фейсбуке", стала объектом шуток у пользователей соцсетей.

<p></p>

<p><em>Facebook / Евгений Хурсин</em></p>

Заместитель главного редактора портала "Страна.ua" Светлана Крюкова посчитала, что Тимошенко задумалась после того, как увидела Порошенко с томосом. Другие пользователи "Фейсбука" уверены, что Тимошенко читает надписи на асфальте.

<p></p>

<p><em>Facebook / Svetlana Kryukova</em></p>

В конце декабря издание публиковало опрос, согласно которому на президентских выборах на Украине за Тимошенко свои голоса отдали бы 16,9% избирателей. На втором месте с 11,3% оказался Владимир Зеленский, на третьем 10,9% — Юрий Бойко. Петра Порошенко на втором сроке поддержали бы только 9,4% опрошенных.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×