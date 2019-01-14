Близнец Волочковой. Тимошенко стала героем мемов из-за новой причёски

Юлия Тимошенко, которая выложила фотографию с новой причёской в "Фейсбуке", стала объектом шуток у пользователей соцсетей.
Заместитель главного редактора портала "Страна.ua" Светлана Крюкова посчитала, что Тимошенко задумалась после того, как увидела Порошенко с томосом. Другие пользователи "Фейсбука" уверены, что Тимошенко читает надписи на асфальте.
В конце декабря издание публиковало опрос, согласно которому на президентских выборах на Украине за Тимошенко свои голоса отдали бы 16,9% избирателей. На втором месте с 11,3% оказался Владимир Зеленский, на третьем 10,9% — Юрий Бойко. Петра Порошенко на втором сроке поддержали бы только 9,4% опрошенных.
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