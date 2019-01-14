Шкаф насмерть задавил двухлетнюю девочку в Подмосковье

В результате происшествия ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому II степени. Несмотря на усилия врачей и проведённую операцию, малышка скончалась.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти годовалого ребёнка в Лотошинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла в комнате отдыха на территории предприятия, где работают родители погибшей малышки. Там девочка под наблюдением матери играла со своим малолетним братом.

— В процессе игры на девочку упал платяной шкаф. В результате она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, — рассказывает представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Девочку госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей и проведённую операцию, малышка скончалась.

Инцидент уже прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, подобные трагедии происходят ежегодно.

— Я ещё раз призываю всех родителей быть внимательнее, правильно устанавливать мебель, бытовую технику и электронику, самим проверять их устойчивость, крепить к стенам специальными кронштейнами, — отметила детский омбудсмен в "Инстаграме".