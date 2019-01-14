Путин утвердил создание компании-оператора по обращению с бытовыми отходами

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Путин утвердил создание компании-оператора по обращению с бытовыми отходами

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании компании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Постановляю создать публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор, — говорится в указе.

Этот закон направлен на реализацию норм российского законодательства и нацпроекта "Экология". Полномочия учредителя компании от имени России будет выполнять Министерство природных ресурсов и экологии.

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