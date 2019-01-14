"Ответил на провокации". В Совфеде оценили переговоры Лаврова и главы МИД Японии

В верхней палате российского парламента уверены, что глава российского дипведомства чётко ответил на главный вопрос встречи.

Член Совета Федерации от Республики Крым по международным делам Сергей Цеков прокомментировал Лайфу прошедший сегодня в Москве этап переговоров России и Японии по Курильским островам. В частности, он поддержал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что суверенитет РФ над Курилами не обсуждается.

— Этим заявлением Лавров ответил на все те провокации, которые в последние две недели допускали представители различных органов власти Японии. Эти заявления, безусловно, вызывали определённое волнение в российском обществе, — сказал Цеков.

Сергей Викторович очень чётко ответил, что суверенитет РФ над Курилами не обсуждается. Он может обсуждаться в Японии, но в России таких разговоров нет, он не обсуждается Сергей Цеков

Он напомнил, что тема переговоров с Японией — это заключение мирного договора, который даже более чем через 70 лет после окончания Второй мировой войны так и не был заключён.

Мы не один раз говорили и на разных уровнях, что Россия желает, чтобы у нас отношения были добрососедские, и не просто на словах, а чтобы они были конкретными на деле, а для этого надо осуществлять какие-то шаги, которые свидетельствуют об этом Сергей Цеков

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос суверенитета над Южными Курилами во время переговоров Москвы и Токио не обсуждается.