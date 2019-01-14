В Москве мальчик сломал женщине нос украденной клюшкой

На северо-востоке Москвы 11-летний мальчик сломал нос женщине украденной хоккейной клюшкой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 14 января, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что, когда она гуляла со своим сыном, к ним подошёл 11-летний мальчик, который отобрал у ребёнка хоккейную клюшку. Когда она сделала ему замечание, мальчик ударил её и сломал ей нос.

Остальные обстоятельства инцидента неизвестны.