В Москве мальчик сломал женщине нос украденной клюшкой

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В Москве мальчик сломал женщине нос украденной клюшкой

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

На северо-востоке Москвы 11-летний мальчик сломал нос женщине украденной хоккейной клюшкой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 14 января, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что, когда она гуляла со своим сыном, к ним подошёл 11-летний мальчик, который отобрал у ребёнка хоккейную клюшку. Когда она сделала ему замечание, мальчик ударил её и сломал ей нос.

Остальные обстоятельства инцидента неизвестны.

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