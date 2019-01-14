В Сербии максимально усилят меры безопасности в день визита Путина

МВД Сербии сообщило, что максимально усилит меры безопасности в день визита в страну президента России Владимира Путина, который запланирован на 17 января.
— 17 января примут максимальные меры безопасности, которые приведут к изменению режима автомобильного движения в отдельных частях Белграда, — сообщила пресс-служба МВД Сербии.
Её сотрудники обратились к местным жителям, чтобы те с пониманием отнеслись к действиям полиции.
Ранее лидер Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции заявил, что ждёт Владимира Путина 17 января. Ожидается, что в этот день будет подписано семь соглашений о сотрудничестве между Москвой и Белградом в сфере инноваций.
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