В Сербии максимально усилят меры безопасности в день визита Путина

МВД Сербии сообщило, что максимально усилит меры безопасности в день визита в страну президента России Владимира Путина, который запланирован на 17 января.

— 17 января примут максимальные меры безопасности, которые приведут к изменению режима автомобильного движения в отдельных частях Белграда, — сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Её сотрудники обратились к местным жителям, чтобы те с пониманием отнеслись к действиям полиции.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции заявил, что ждёт Владимира Путина 17 января. Ожидается, что в этот день будет подписано семь соглашений о сотрудничестве между Москвой и Белградом в сфере инноваций.