Вредно! Медведев оценил влияние новогодних каникул на экономику

Глава правительства без удовольствия отметил, что почти две недели страна "мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает двухнедельные новогодние каникулы чрезмерно длинными. Об этом он заявил на церемонии вручения премии правительства в области средств массовой информации. По мнению главы кабмина, столь продолжительный отдых плохо влияет на экономику страны.

— Для экономики это плохо, — сказал Медведев. — Я, как председатель правительства, не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает.

Напомним, что прошедшие новогодние выходные длились с 30 декабря по 8 января. А следующие длинные выходные будут только в марте, а потом — в мае. Причём дольше всего россияне будут отдыхать именно в последний месяц весны: с 1 по 5 мая — благодаря Дню весны и труда, а с 9 по 12 мая — в связи с Днём Победы.