В кабульском центре для иностранцев прогремел взрыв, есть жертвы

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В кабульском центре для иностранцев прогремел взрыв, есть жертвы

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Фото: twitter.com/PDCMDOfficial

В районе Грин Вилладж, построенном на западе Кабула специально для иностранцев, прогремел взрыв. Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что власти официально считают взрыв терактом.

На данный момент известно, что погибли четверо, а всего пострадавших насчитали более 60 человек, среди них много детей.

Все дороги в районе перекрыты представителями правоохранительных органов. Вероятнее всего, террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в припаркованном автомобиле.

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