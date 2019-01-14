В Мордовии возбудили дело из-за сожжения флага России

Видеоролик с уничтожением триколора опубликовала одна из жительниц республики в "Инстаграме".

Уголовное дело по статье "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации" возбуждено в Мордовии после появления в соцсетях видеоролика с уничтожением российского триколора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

На опубликованном видео некая девушка сжигает флаг. При этом лица её не видно.

К настоящему моменту запись удалили. Мотивы злоумышленницы пока не известны.

Сжигание флага карается арестом от трёх до шести месяцев, либо ограничением или лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на аналогичный срок.